"Dejaron un Estado en situación calamitosa": Lupo señala que en marzo se tendrá un plan consolidado de reformas

Con el objetivo de alcanzar una estabilidad económica a corto y mediano plazo, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que, una vez que se haya determinado el daño al Estado, se espera que hasta el mes de marzo se pueda tener un plan consolidado para comenzar a transformar Bolivia.

“Tenemos un plan integral, donde la primera etapa consiste en garantizar combustible, lograr la estabilidad de precios y poder generar condiciones para que esto sea sostenible; hasta el mes de marzo pensamos que ya vamos a estar con un plan completamente consolidado para poder iniciar la reforma estructural que tiene que ver con cambiar la ley de hidrocarburos, de energía del sector agropecuario para garantizar inversiones”, afirmó el ministro de la Presidencia.

Toda la transformación de Bolivia, indicó Lupo, se llevará a cabo en el marco del ‘Acuerdo del Bicentenario', donde se tratarán las leyes que se eleven ante la Asamblea Legislativa.

Un estado en situación "calamitosa"

El ministro de la Presidencia lamentó que el anterior gobierno haya dejado al país en una situación “calamitosa”, por lo que advierte que están implementando todas las acciones necesarias para poder llegar a cerrar este 2025 de manera austera.

“Estamos recibiendo un Estado en una situación calamitosa y estamos conscientes del mandato de la gente de salir de la crisis y solucionar los principales problemas económicos (…) Recibimos un Estado con arcas vacías y deudas enormes, contratos firmados a última hora y deudas flotantes, por tanto, tenemos que ajustarnos los cinturones y tener una política de austeridad que nos permita salir de este año y generar un presupuesto austero”, explicó el ministro Lupo.

La autoridad sostuvo que como nuevo gobierno ya se anticipaba una situación difícil, pero “nunca imaginaron que sería así de compleja e irresponsable”.

