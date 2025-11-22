Se levantó y lo atacó mientras dormía: revelan detalles del crimen familiar que sacudió Cobija

El subcomandante de la Policía de Pando, Coronel José Luis Morales, brindó detalles cruciales sobre el trágico ataque en Cobija, confirmando que la madre aprehendida, acusada de asesinar a su hijo de 24 años y herir a su hija de 19, presentaba "cambios de conducta errática" en los meses previos al crimen.

El informe policial refuerza la hipótesis de la Fiscalía sobre un trastorno mental no tratado, calificando los comportamientos previos de la mujer como "señales de auxilio" que no fueron reconocidas a tiempo.

El desencadenamiento de la tragedia

Morales relató los hechos ocurridos cerca de las 5:00 a.m. del viernes, basándose en la declaración del esposo, Nicodemo Tola:

Rutina rota: La mujer se levantó de la cama, dirigiéndose a la cocina como lo hacía habitualmente. Gritos de auxilio: Minutos después, el esposo escuchó gritos provenientes de la habitación contigua, donde se encontraba el hijo varón, de 24 años. Descubrimiento fatal: Al ir al lugar, el padre encontró a su hijo tendido en el suelo con sangre brotando de su cuerpo. El joven había recibido múltiples puñaladas que le causaron la muerte instantánea. Ataque a la hija: La hija de 19 años, que dormía en la misma habitación, también fue agredida. Afortunadamente, solo sufrió una herida superficial en el hombro izquierdo, ya que el ataque no fue perpetrado con tanta fuerza.

Señales ignoradas y desenlace fatal

Morales subrayó que la presunta autora había manifestado cambios drásticos en su comportamiento en el último tiempo. La mujer hacía alusión a que se sentía perseguida, acosada por la gente de la calle e incluso que intentaban entrar a su casa por las noches, situación que la llevó a renunciar a su trabajo.

"Parece, de acuerdo a la hipótesis que se está manejando, que este trastorno de personalidad ha llevado a este desenlace fatal", indicó el subcomandante. "Lamentablemente este llamado de auxilio, esta alarma que dio esta persona no ha sido entendido y recibido por su entorno más cercano y bueno, se ha llegado lamentablemente a este desenlace fatal".

Aprehensión y Valoración Psiquiátrica

Tras el ataque, la mujer salió al patio donde, según el esposo, intentó autoinflingirse lesiones, siendo evitada por Nicodemo Tola. Inmediatamente, se llamó a la asistencia policial y de bomberos.

Al llegar, la Policía encontró a la mujer en estado de shock, sin responder a ninguna pregunta. Para precautelar su salud, fue trasladada a un centro médico asistencial.

El informe confirma que, finalmente, la mujer fue valorada por un médico psiquiatra en la Caja de Salud, quien está elaborando la certificación médica que será entregada al Ministerio Público. La presunta autora ya fue dada de alta y se encuentra en celdas de la FELCC en calidad de aprehendida, a la espera de ser sometida a su audiencia cautelar.

Mira la programación en Red Uno Play