Cisco se convierte en el primer salvado de la noche con el voto del público

La esperada gala de eliminación arrancó con intensidad. Cuatro equipos se enfrentaron en dos duelos directos, donde solo uno de cada versus sería salvado por el público y los jueces, mientras que el otro quedaría en riesgo de abandonar la competencia.

El primer equipo en pisar el escenario fue el de Sisi Eguez junto a la academia Passion Dance. Presentaron “Brindo por ti y por mí”, el clásico de Tormenta, con una puesta cargada de emoción. Las devoluciones destacaron mejoras en la postura y la interpretación, aunque los jueces aún vieron detalles por corregir.

Luego fue el turno de Cisco Moreno y la academia Urban Vibes, quienes interpretaron “Otro ocupa mi lugar” de Miguel Gallardo. Si bien recibieron elogios por la energía y la solidez del grupo, también se les señalaron algunos errores que los jueces no pasaron por alto.

La jueza Gabriela Zegarra afirmó que ambos equipos mostraron avances, aunque la imitación interpretativa todavía no lograba convencer del todo. Elka Meyer destacó que los dos grupos escucharon y aplicaron las correcciones. Rodrigo Massa celebró el trabajo de Cisco, aunque aseguró que aún puede dar más. Finalmente, Tito Larenti elogió los progresos de ambos, aunque protagonizó un tenso momento con Cisco al mencionar algunas publicaciones del artista en redes.

Cerrada la votación, el público habló. Con un 51,5%, Cisco y Urban Vibes se impusieron por una mínima diferencia a Sisi Eguez y Passion Dance, quienes obtuvieron el 48,5%.

La competencia continúa, y la noche apenas empieza.

