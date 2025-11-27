‘La Princesa y el Sapo’ llega al escenario: Erika y The Real Company conquistan al público, no al jurado

La noche de películas animadas cerró con una puesta llena de encanto. Erika Valencia y la academia The Real Company se transformaron en Tiana y su mundo mágico de La Princesa y el Sapo, con una presentación colorida, tierna y cargada de historia. Aunque emocionaron al público, no lograron convencer del todo al jurado.

Para Gabriela Zegarra, el número transmitió fantasía y buena vibra, pero presentó algunos tropiezos en escena:

“Realmente disfrutaron esta noche, me hicieron soñar. Pero la princesa tuvo algunas dificultades con el vestido. La escena estuvo hermosa, encontré mucha emoción”, dijo.

El juez Rodrigo Massa destacó la armonía, pero señaló que faltó vida y expresividad:

“Fue como ver el live action de la caricatura. Esta semana la tarea es dar vida a la caricatura. Faltaron movimientos y gestos más caricaturescos; había mucho más que podían regalarnos”.

Por su parte, Elka Meyer coincidió en que la propuesta fue bonita y amena, pero con pasos incompletos:

“Muy buen trabajo, pero hicieron pasos que no estuvieron del todo completos. Sé que pueden mucho más”.

Finalmente, Tito Larenti observó un desnivel en la energía del equipo y la falta de expresiones clave para el personaje:

“Erika tiene presencia escénica fuerte, pero el equipo debe igualarla. Faltó romanticismo y ternura”.

A pesar de no conseguir el knockout, Erika y The Real Company se retiraron agradecidos, valorando el apoyo del público y el esfuerzo de todos los bailarines.

