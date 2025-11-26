“Dueños de la Tarde” celebra 200 programas con emoción y recuerdos

“Dueños de la Tarde” celebró su programa número 200 con una transmisión llena de emociones y sorpresas. Durante el festejo, los conductores abrieron sobres misteriosos que contenían fotos de los mejores momentos del equipo a lo largo del programa.

Las imágenes hicieron reír y emocionar a los presentadores, quienes recordaron anécdotas divertidas, viajes, cambios de look y escenas que marcaron su paso por el programa.

La celebración terminó con música, baile y un mensaje especial para la audiencia. “Gracias por acompañarnos en estos 200 programas. Los amamos”, dijo Ximena Zalzer.

El equipo aseguró que seguirán trabajando con la misma energía para continuar ofreciendo entretenimiento todas las tardes.

