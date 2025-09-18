Carlos Santander, el humorista que transformó el dolor en risa para sanar

El comediante Carlos Santander reveló en una emotiva entrevista la trágica historia que marcó su vida y lo impulsó a dedicarse al humor como una forma de sanación. El artista, que hoy arranca sonrisas en los escenarios, compartió públicamente por primera vez el dolor que arrastra desde que, a sus 15 años, perdió a su padre de forma violenta.

En el segmento “El día que cambió mi vida” del programa “Dueños de la Tarde”, Santander contó que su padre, un coronel de caballería, fue asesinado al intentar defender a su hermana durante un asalto. El brutal suceso cambió su vida para siempre. "Cómo le explicas a un chico de 15 años que ya no está su padre, que a su padre le quitaron la vida", relató con la voz quebrada.

El comediante describió a su padre, a quien sus amigos llamaban "el triste", como un hombre duro y poco expresivo. "No le gustaba sonreír mucho, era difícil sacarle una sonrisa", afirmó. Sin embargo, la forma en que dio su vida por su hija le demostró que "lo único que sentía era amor". Esta revelación se convirtió en una motivación fundamental para él.

La vida de Santander tomó un giro inesperado. En lugar de seguir un camino tradicional como sus hermanos, se dedicó al humor, una decisión que inicialmente preocupó a su madre. A pesar de los miedos, él siguió adelante y encontró en la risa un refugio y una forma de honrar el legado de su padre.

Santander reconoció que el camino ha sido difícil, con "cosas que sanar" y muchos errores. No obstante, se mostró agradecido por el apoyo incondicional de su madre y de figuras clave en su carrera, como la presentadora Grisel Quiroga y su primera productora, Marini.

El comediante concluyó su emotivo testimonio con un mensaje de resiliencia: “Ese es parte del camino de la vida... fallar, caer, pero sobre todo levantarte”. Con orgullo, afirmó que su mayor deseo es convertirse en el hombre que su padre fue. "Soy Santander, y es un orgullo llevar su apellido", finalizó.

