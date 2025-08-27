Luis Fernando Camacho hijo: “Mi padre fue maltratado, pero resistió; lo recibiremos como se merece”

Luis Fernando Camacho hijo, en una emotiva declaración este miércoles, se refirió al inminente retorno de su padre, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El anuncio se produce luego de que la justicia boliviana otorgara a Camacho la detención domiciliaria, permitiendo su salida del penal de Chonchocoro, en La Paz, para este viernes.

En sus declaraciones, Camacho hijo no solo expresó su felicidad por el regreso de su padre, sino que también denunció las duras condiciones en las que estuvo detenido, calificándolas de "maltrato" y "tortura".

"No es que yo crea o no crea. Son los hechos los que hablan y dicen. Ha sido maltratado las 24 horas del día, lo aislaron entre cuatro paredes, en una habitación de 2 x 2", afirmó. El hijo del gobernador enfatizó el aislamiento de su padre, que estuvo a 1400 kilómetros de su ciudad natal y a 4200 metros sobre el nivel del mar, lejos de su gente.

Además, señaló que la condición de salud de su padre, quien sufre de una enfermedad autoinmune y crónica, se vio gravemente afectada durante su reclusión. "Eso no es un buen trato a la salud de un ser humano. Por los derechos humanos de todo el mundo hay que respetar eso primordialmente. No es que yo creo, sino que ha sido maltratado y torturado", aseveró.

El hijo de Camacho también aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo constante del pueblo cruceño a su padre, a quien describió como un hombre que "aguantó" y "no pactó" con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Espero que le demos una buena bienvenida como se lo merece porque él aguantó, él no pactó... él siguió luchando y siguió resistiendo y aquí están los frutos", expresó, en referencia a la multitudinaria bienvenida que se está organizando para el viernes en Santa Cruz. "Yo creo que el recibimiento del viernes se lo merece porque él nunca pactó y nunca va a pactar con el Movimiento Al Socialismo", concluyó, anticipando un recibimiento "espectacular" para el gobernador.

Camacho hijo destacó que el regreso de su padre no solo representa un reencuentro familiar, sino también la oportunidad de que continúe trabajando por Santa Cruz. "Saber que mi padre ya va a estar aquí con su pueblo, con su gente y trabajando por Santa Cruz incansablemente", finalizó, reflejando el alivio y la alegría de la familia.

