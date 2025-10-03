¡Épico tropiezo en vivo! La caída de Ximena Zalzer y Nicole Gutiérrez en 'Dueños de la Tarde'

Un momento que se hizo viral en segundos se vivió en 'Dueños de la Tarde' de la Red Uno, donde Ximena Zalzer y Nicole Gutiérrez protagonizaron una caída monumental en vivo que, afortunadamente, terminó en risas.

El incidente ocurrió durante el segmento 'Dueñas del Despecho', un juego de velocidad donde los conductores e invitados deben correr para llegar al micrófono tan pronto como reconocen una canción. Con la adrenalina a tope y la música sonando, tanto Ximena como Nicole se lanzaron al mismo tiempo hacia el atril donde estaba el micrófono. En la prisa del momento, las presentadoras chocaron, perdieron el equilibrio y terminaron cayendo estrepitosamente al piso del set, ante la mirada atónita (y luego divertida) de Daniel Dueñas, cuyo rostro reflejó la épica de la situación.

Aunque el golpe inicial pudo haber sido preocupante, ambas demostraron su profesionalismo y buen humor. El video muestra cómo, apenas un segundo después del impacto, las dos terminaron riendo sin control en el suelo, luchando por reincorporarse en medio del caos de sus propios cuerpos y vestuarios.

Daniel Dueñas, incapaz de contener la risa, se acercó a ayudar a sus compañeras, quienes ya habían convertido el tropiezo en una anécdota hilarante.

A pesar de la espectacularidad de la caída, parece que la única consecuencia no pasará de unos moretones y, por supuesto, material viral para redes sociales. La rápida recuperación con las carcajadas de Ximena y Nicole sugieren que no habrá bajas médicas y que ambas seguirán siendo las "Dueñas de la Tarde"... y de los momentos más inesperados del programa.

Mira el video:

