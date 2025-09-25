¡Ximena hace realidad los sueños! Los luchadores Johan y Jhoel podrán viajar al Sudamericano de lucha

El hecho se conoció en el programa “Los Dueños de la Tarde”, cuando la conductora Ximena Zalzer, realizaba una entrevista a los dos campeones medallistas de lucha olímpica Johan Sánchez, y Jhoel Luizaga, quienes buscan recursos para poder participar en el Sudamericano de Lucha que se disputará en Río de Janeiro, Brasil.

Los jóvenes tienen la intención y ganas de representar a Bolivia en el sudamericano de lucha, sin embargo, no cuentan con el apoyo suficiente para poder costear sus gastos.

Ambos jóvenes realizan diferentes actividades para poder lograr reunir dinero, venden paletas de chocolate para poder reunir el dinero.

Johan Sánchez, es nueve veces campeón nacional, y Jhoel Luizaga, campeón departamental, ambos jóvenes relataron toda la peregrinación que viven tras lograr obtener el dinero.

Tras ver la situación por el cual atraviesan los jóvenes deportistas, ya que no solo se preparan físicamente, sino que buscan generar recursos en la calle atraves del venta de paletas de chocolate, pese a esa iniciativa requieren un monto aproximado de 6.000 bolivianos para cubrir los pasajes

“Chicos quiero decirles que yo me voy a hacer cargo de eso, yo voy a pagar los 6.000 bolivianos, porque quiero que ustedes vayan y que realmente el pueblo boliviano los escuche y les apoye, de verdad me estoy comprometiendo en estos momentos porque sé el trabajo que realizan y que como deportistas es muy duro”, manifestó Zalzer.

La conductora se sintió muy conmovida ante esta falta de recursos de los deportistas, quienes solo sueñan con poder llegar al sudamericano para representar a Bolivia.

Asimismo, Zalzer hizo un llamado a los bolivianos para que puedan apoyar a estos dos jóvenes talentosos, ya que, al margen de los pasajes, requieren costos de alimentación, estadías entre otros.

Si ustedes desean contribuir con el apoyo económico a estos jóvenes pueden contactarse al número 61018557. También pueden realizar pedidos de sus productos para que puedan continuar recaudando más fondos.

