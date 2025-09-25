TEMAS DE HOY:
¡Atención! Llega el Mundial de la Gastronomía: ¿qué plato representará a Bolivia?

Primero fueron los desayunos, ahora los platos fuertes a nivel internacional, ese el próximo reto de la gastronomía boliviana.

Jhovana Cahuasa

25/09/2025 9:52

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Una convocatoria fue lanzada a través de una cuenta de TikTok, en el cual se incluye a Bolivia en la competencia mundial.

“Bienvenidos al Mundial de la Gastronomía”, “19 países, 19 comidas van a competir entre sí para ver cuál es la mejor del mundo”, manifestaron los organizadores.

En la primera ronda Bolivia se enfrentará a Argentina, por lo que ahora se buscará que Bolivia pueda mostrar su mejor plato gastronómico.

¿Cuál cree que deba ser el plato que representará a Bolivia?

Muchas personas se inclinan a la Sopa De Maní, otras al Pique Macho, entre otros.

“Creo que debe ir con la Sopa de Maní, porque es característico de nosotros”, “Sería el Chairo Paceño porque lleva ingredientes muy típicos de La Paz y de Bolivia, “Pique Macho porque es un plato, muy representativo y se lo sirve en el eje troncal”, manifestaron algunas personas.

En tanto las caseritas, quienes venden sus platos y puestos callejeros, se inclinan porque Bolivia lleve al Mundial Gastronómico al Fricasé, por ser tradicional.

 

