¿A qué país enfrentará Bolivia en la primera ronda del Mundial de la Gastronomía?

Llegó el Mundial de la Gastronomía y Bolivia podrá mostrar sus mejores platos. Ya fueron sorteados los 19 países que presentarán lo mejor de su cocina.

Jhovana Cahuasa

25/09/2025 10:20

Foto: Captura de video
Bolivia

Los argentinos Ailin Tokman y Andrés Simón, conocidos por sus recetas en TikTok, lanzaron el Mundial de la Gastronomía, evento virtual que se disputará con 19 países que competirán por llevarse el mejor título de tener el mejor plato del mundo en gastronomía. 

Los países ya fueron sorteados y ya existe el duelo entre países latinoamericanos. Bolivia se enfrentará a Argentina.

Cada país será representado por un plato, por el momento no se conoce que plato representará a cada país.

“De Argentina con su asado a Japón con su onigiri, de México con tacos a Francia con boeuf bourguignon… El fixture está lleno de duelos picantes", se puede leer en la descripción del post, donde se anuncia el sorteo de países.

Esta es la lista de países que competirán en la primera ronda del Mundial de la Gastronomía

  • Argentina vs. Bolivia
  • Venezuela vs. Japón
  • Perú vs. Cuba
  • España vs. Brasil
  • Chile vs. Estados Unidos
  • Y los cruces triples serán:
  • Italia vs. Turquía vs. Uruguay
  • México vs. Ecuador vs. Francia
  • Colombia vs. India vs. Paraguay

 

 

