Los argentinos Ailin Tokman y Andrés Simón, conocidos por sus recetas en TikTok, lanzaron el Mundial de la Gastronomía, evento virtual que se disputará con 19 países que competirán por llevarse el mejor título de tener el mejor plato del mundo en gastronomía.

Los países ya fueron sorteados y ya existe el duelo entre países latinoamericanos. Bolivia se enfrentará a Argentina.

Cada país será representado por un plato, por el momento no se conoce que plato representará a cada país.

“De Argentina con su asado a Japón con su onigiri, de México con tacos a Francia con boeuf bourguignon… El fixture está lleno de duelos picantes", se puede leer en la descripción del post, donde se anuncia el sorteo de países.

Esta es la lista de países que competirán en la primera ronda del Mundial de la Gastronomía

Argentina vs. Bolivia

Venezuela vs. Japón

Perú vs. Cuba

España vs. Brasil

Chile vs. Estados Unidos

Y los cruces triples serán:

Italia vs. Turquía vs. Uruguay

México vs. Ecuador vs. Francia

Colombia vs. India vs. Paraguay

