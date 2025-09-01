¡Alarmante! Investigan juego infantil donde adultos se hacen pasar por menores para captarlos

Autoridades de Estados Unidos, advirtieron sobre uso del juego Roblox, ya que según señalaron adultos se harían pasar como niños, para interactuar con ellos, y a través de ese método los captan con otros fines.

Ahora las autoridades determinaron investigar al juego, ya que pudieron identificar que este podría ser un espacio de riesgo para los más pequeños.

Este juego se caracteriza por tener usuarios masivos que son niños, donde supuestamente los infantes pueden desarrollar su creatividad o incluso aprenden a programar.

La fiscal general de Luisiana Elizabeth Murrill, ha denunciado a Roblox por facilitar entornos inseguros donde operan agresores sexuales, denunció que este juego sería un lugar de caza para pederastas, donde el juego permite que adultos se hagan pasar por niños, animando a estos a entrar a las creadas por ellos, con nombres muy sugestivos.

Estos espacios llamarían a los menores a efectuar actos para relajarse, e incluso llegarían a contactar con voz a los niños, y generan un vínculo que incluso después generan en el mundo real.

