Internacional

Video: ¡Desgarrador! Guardia rompe en llanto al no poder ir al entierro de su hijo

Un conmovedor video se hizo viral en redes sociales, en el mismo se observa como un guardia de seguridad llora desconsoladamente, tras la muerte de su hijo.

Jhovana Cahuasa

01/09/2025 18:37

El hecho se suscitó en una tienda comercial del municipio de Mixco, Guatemala, el hombre señaló que recibió la noticia sobre el fallecimiento de su hijo cuando se encontraba trabajando.

Debido a la responsabilidad que implica su trabajo solicitó un permiso, pero la empresa no pudo buscarle un reemplazo, además presuntamente le habían negado el adelanto de 200 quetzales para cubrir gastos fúnebres.

El video se hizo viral en redes sociales y generó conmoción, al ver cómo el hombre sufría al no poder participar del entierro de su propio hijo. Medios locales también difundieron la noticia, aunque no revelaron la identidad del varón, ni la empresa, señalaron que el hijo del trabajador fue sometido a una cirugía y posteriormente habría fallecido.

Personas solidarias se acercaron al guardia para entregar víveres, en muestra de solidaridad. Los internautas generaron masivos comentarios, mostrando su solidaridad.

