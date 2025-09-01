TEMAS DE HOY:
¡Inesperado! Este es el momento en que un dron impacta en el rostro de una cantante de Corazón Serrano

La cantante Susana Alvarado terminó afectada tras ser impactada por un dron en pleno concierto. El hecho provocó tremendo susto entre sus seguidores.

Jhovana Cahuasa

01/09/2025 8:53

Foto: Captura de video
Perú

Escuchar esta nota

El impactante hecho se suscitó en medio de un show ofrecido por el grupo Corazón Serrano, en Chiclayo, Perú, donde un dron impactó contra la cantante Susana Alvarado.

La noche era perfecta donde los seguidores de la agrupación coreaban sus mejores éxitos, era el momento en que Alvarado tomó el micrófono e interpretó una canción cuando se ve sobrevolar cerca de ella a un dron.

Este terminó impactando en el rostro, causando conmoción entre los presentes. Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales, mostrando cómo la artista se cubrió la cara de inmediato, mientras sus compañeras acudían a socorrerla.

Muchos creían que el impacto podría haberle provocado una herida visible, sin embargo, afortunadamente la artista se recuperó de manera inmediata, pero llegó a alarmar a sus seguidores, quienes se vieron sorprendidos por la escena.

Muchos de los usuarios resaltan la peligrosidad de este tipo de aparatos que son manipulados de manera remota y que podrían ocasionar severas, daños, ya que existiría otros casos, por lo que advierten de su peligrosidad en el sobre vuelo cerca de personas.

 

