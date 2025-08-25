¡Dio el sí acepto! Miss Bolivia Universo Juliana Barrientos se casó en una ceremonia íntima

La cochabambina Juliana Barrientos, Miss Bolivia Universo 2024, contrajo este domingo matrimonio civil con su novio Octavio García en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos.

A través de las redes sociales, páginas de farándula y celebridades, publicaron una fotografía de lo que fue la boda.

Ya en días pasados la pareja compartió su emoción por este gran día, agradeciendo el cariño y apoyo de sus seguidores, mientras un video muestra un emotivo momento en el Salar de Uyuni previo a la celebración.

Recordemos que, su pedida de mano se hizo viral, ya que el empresario como un gesto único, le pidió matrimonio tras la culminación del certamen más importante del mundo como es Miss Universo 2024.

En el video que alcanzó millones de reproducciones se observó como Octavio García Leal logró acercarse entre la seguridad del evento, se arrodilló y le mostró un anillo de compromiso.

