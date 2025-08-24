Murió Jerry Adler, recordado actor de “Los Soprano” y “The Good Wife”

El actor neoyorquino Jerry Adler, conocido por su papel como Hesh Rabkin en la serie Los Soprano, murió el sábado a los 96 años, según confirmó su familia.

Varios medios a nivel internacional, destacaron su trayectoria multifacética y le rindieron homenaje por su aporte al cine, teatro y televisión estadounidense.

El artista fue una figura clave tras bambalinas en Broadway durante décadas, incluso antes de iniciar su carrera como actor a los 60 años.

Nació en Brooklyn, Nueva York, en 1929, se formó en la Universidad de Syracuse y se integró al teatro por invitación de su padre, quien ejercía como gerente general del Group Theater.

En el cine, Jerry Adler sumó apariciones en cintas como Getting Away With Murder (1996), In Her Shoes (2005), Synecdoche, New York (2008) y A Most Violent Year (2014), consolidando una filmografía que abarca a varios directores reconocidos y géneros diversos.

