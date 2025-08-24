TEMAS DE HOY:
San Pedro Violencia accidente de tránsito

16ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Murió Jerry Adler, recordado actor de “Los Soprano” y “The Good Wife”

Jerry Adler fue una figura clave tras bambalinas en Broadway durante décadas, incluso antes de iniciar su carrera como actor.

Jhovana Cahuasa

24/08/2025 16:31

Escuchar esta nota

El actor neoyorquino Jerry Adler, conocido por su papel como Hesh Rabkin en la serie Los Soprano, murió el sábado a los 96 años, según confirmó su familia.

Varios medios a nivel internacional, destacaron su trayectoria multifacética y le rindieron homenaje por su aporte al cine, teatro y televisión estadounidense.

El artista fue una figura clave tras bambalinas en Broadway durante décadas, incluso antes de iniciar su carrera como actor a los 60 años.

Nació en Brooklyn, Nueva York, en 1929, se formó en la Universidad de Syracuse y se integró al teatro por invitación de su padre, quien ejercía como gerente general del Group Theater.

En el cine, Jerry Adler sumó apariciones en cintas como Getting Away With Murder (1996), In Her Shoes (2005), Synecdoche, New York (2008) y A Most Violent Year (2014), consolidando una filmografía que abarca a varios directores reconocidos y géneros diversos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:30

El chavo

18:30

Operativo uno decide

19:30

Operativo uno decide

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:30

El chavo

18:30

Operativo uno decide

19:30

Operativo uno decide

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD