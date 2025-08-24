TEMAS DE HOY:
Internacional

Mujer causa daños de más de $us 12,000 al auto de su exnovio y su foto policial sonriente se hace viral

La mujer de 31 años que está embarazada, admitió que destrozó el vehículo de su exnovio, y afirmó que lo hizo porque estaba “estresada”.

Jhovana Cahuasa

24/08/2025 15:11

Foto: Redes Sociales.
EE.UU.

Un hecho insólito se suscitó en Kentucky, Estados Unidos, donde una mujer de 31 años, llamada Stephanie Carlquist, causó graves destrozos en el vehículo de su expareja, ocasionando un daño económico de al menos 12.000 dólares.

Según las autoridades los daños al vehículo se habrían ocasionado entre el 6 y 20 de julio, donde la mujer vertió sal en el motor, echó brillantina en las rejillas de ventilación, cortó un neumático, rompió el espejo retrovisor y el parabrisas y destrozó la pantalla de la radio.

La mujer en primera instancia desapareció y no es hasta este fin de semana que lograron capturarla, aparentemente el vehículo no solo le pertenecía a su exnovio, sino la madre de éste quien, tras hacer revisar el vehículo por una empresa automotriz, señaló que los daños al vehículo, son irreparables, por lo que incluso existiría una pérdida total.

Carlquist admitió algunos de los daños del vehículo y envió un correo electrónico dirigido a la madre de su expareja donde explicaría los motivos por el cual cometió ese acto.

“Lo único que hice fue poner brillantina en las rejillas de ventilación y dañar el parabrisas. Ah, y la llanta”, escribió, al tiempo que negó haber afectado el motor.

La mujer, actualmente embarazada, explicó que estaba “estresada” cuando cometió los actos de vandalismo. Incluso se ofreció a pagar los daños y entregar su propio vehículo al afectado.

Carlquist fue acusada de daños a la propiedad en primer grado, un delito grave en Kentucky. Pagó una fianza de 12,000 dólares y quedó en libertad mientras espera su próxima audiencia judicial.

 

