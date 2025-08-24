TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Tragedia! Niña de casi 2 años muere tras caer en una tina con agua; estaba bajo el cuidado del padre 

La pequeña estaba al cuidado de su padre, ya que su madre estaba internada en un hospital debido al nacimiento de su otro hijo. Apareció dentro de la tina de agua, sin signos vitales.

Red Uno de Bolivia

24/08/2025 14:34

Foto: Redes Sociales.
México

El trágico hecho se suscitó en el municipio de García, en Monterrey, México, donde una pequeña de tan solo un año y 8 meses, cayó sobre una tina con agua de alrededor de 20 litros.

Según las investigaciones, el accidente se suscitó cuando la bebé se encontraba al cuidado de su padre dentro de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Residencial Las Brisas.

En un descuido del progenitor la pequeña había desaparecido por algunos minutos, tras la búsqueda del padre, este la encontró dentro de una tina, intentó auxiliarla de manera inmediata pero ya era demasiado tarde.

Las autoridades señalaron que la madre de la menor, se encontraba internada en un hospital, ya que había dado a luz a otro niño.

Tras observar el cuerpo inconsciente de su hija, el padre pidió ayuda de sus vecinos de manera inmediata, y la trasladaron a la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde personal médico confirmó al hombre la muerte de la bebé.

Las autoridades investigan al padre por un presunto caso de negligencia ya qué se encontraba al cuidado de la menor, el hecho causó consternación entre la población.

 

