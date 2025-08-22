Un terrible hecho se suscitó el pasado martes 19 de agosto, en la localidad de Los Guayos, en Venezuela, donde un trabajador quedó totalmente afectado, tras ser alcanzado por un barril y las llamas que salió disparado.

El hecho se registró en la entrada de la urbanización Paraparal donde se dispararon las llamas de fuego, en ese preciso momento un barril sale volando del incendio, y logra impactar al trabajador.

Las personas que se encontraban en el lugar, pasaron momentos de tensión, y tras ver que el barril con fuego salió volando del incendio buscaron huir del lugar.

Otros trabajadores que observaron lo que pasaba con el trabajador ayudaron a sofocar las llamas con arena, el funcionario registró heridas de gravedad y fue trasladado a un nosocomio.

