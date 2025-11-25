Impactante video muestra cómo una camioneta embiste y mata a un hombre que descansaba en la calle

Un hecho trágico ocurrió en la ciudad de Estelí, Nicaragua, cuando un hombre que se encontraba descansando a un lado de la calle fue embestido por una camioneta, muriendo aplastado contra un portón. El dramático suceso fue capturado por una cámara de seguridad en la zona.

Los hechos capturados en video

El video difundido y que registra el momento exacto del accidente, muestra a la víctima sentada cerca de la entrada de un negocio o vivienda. De repente, una camioneta de color rojo, a alta velocidad, se sale de la vía y se dirige directamente hacia el lugar donde el hombre estaba descansando.

La camioneta impacta con fuerza contra la estructura, atrapando a la persona contra el portón en medio de una nube de polvo y escombros. La hora marcada en el video de seguridad indica que el incidente ocurrió alrededor de la 1:21 P.M. del domingo 16 de noviembre de 2025.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, murió en el acto debido a las graves lesiones sufridas al ser aplastado por el vehículo.

Tras el impacto, se puede observar cómo otras personas se acercan inmediatamente al sitio, consternadas por la magnitud del accidente. Las autoridades de Estelí están investigando las circunstancias que provocaron que la camioneta perdiera el control y se saliera de la carretera. Hasta el momento, se desconoce la identidad del conductor y si hubo otros heridos en el incidente.

Vea el video:

