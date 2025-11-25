A plena luz del día y en la calle: Dos mujeres doparon a un hombre para asaltarlo

Una preocupante nueva modalidad de robo generó alarma en la localidad de Ciudadela, provincia de Buenos Aires, Argentina. Un hombre fue víctima del hurto de su mochila, presumiblemente tras ser rociado con escopolamina, conocida popularmente como "Burundanga", por dos mujeres.

El incidente, capturado por una cámara de seguridad en la calle Madero, muestra la aterradora eficacia de esta droga que anula la voluntad y la capacidad motriz de las víctimas, según informa América TV.

El robo capturado en video

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7 de la tarde del 21 de noviembre, aún a plena luz del día,

La víctima: Un hombre que regresaba de su trabajo, que llevaba su mochila delante del cuerpo, una precaución común entre usuarios del transporte público para evitar robos.

El ataque: Según se observa en las imágenes, el hombre comienza a caminar con gran dificultad , presentando síntomas de lentitud, falta de fuerza e inestabilidad . Se presume que acababa de ser rociado en el rostro con una sustancia química.

El hurto: Dos mujeres lo alcanzan y lo siguen. La víctima intenta escapar o reaccionar, pero sus piernas "dormidas" y la falta de fuerza en sus brazos se lo impiden. El hombre se cae, sin poder avanzar más. Las dos asaltantes aprovechan su estado de indefensión para quitarle la mochila antes de huir de la escena.

El uso de sustancias como la escopolamina, que provoca un estado de disminución de la fuerza y el movimiento, es un factor clave en esta nueva modalidad, ya que permite a los delincuentes robar con mínima resistencia.

