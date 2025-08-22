¡Terrible! Un bebé aparece muerto en una vivienda mientras “su madre estaba de vacaciones”

Un hecho consternador se suscitó el pasado 18 de agosto, en la localidad de Petit-Bourg, en la isla de Guadalupe, en Francia, donde un bebé de cinco meses apareció muerto al interior de una vivienda.

Según la Policía, el bebé se encontraba en estado de descomposición, lo que hace pensar que llevaba varios días de fallecido, refieren que la madre supuestamente había dejado al bebé al cuidado de su amiga.

Mientras que otra hipótesis primaria, señala que la madre de 29 años, abandonó al bebé para irse de vacaciones durante una semana junto a sus otros hijos, mientras que el pequeño se quedó completamente solo.

También se conoció que el bebé no tenía registro de nacimiento en la oficialía de registro civil, presumen que a familia e la mujer desconocía que tenía otro hijo.

La mujer llegó al inmueble y tras su declaración había manifestado que no registró a su bebé y su familia desconocía de su embarazo por un presunto rechazo psicológico.

La fiscal de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo, informó que la madre ha sido imputada por delito de abandono de menor con resultado de muerte y se encuentra ya en prisión provisional, el caso se encuentra en investigación.

