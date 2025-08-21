Video: ¡Terrible! Con un dron derriban un helicóptero de la Policía de Antioquia; hay muertos y heridos

Un terrible hecho se suscitó en los límites entre Amalfi y Anorí en Antioquia, Colombia, donde de manera sorpresiva un dron derribó un helicóptero de la Policía.

Producto del hecho seis policías perdieron la vida, y otros siete resultaron heridos. El ataque ocurrió cuando los efectivos se encontraban realizando operativos de erradicación de cultivos ilícitos.

Según el informe preliminar realizado por la Policía de Colombia, los grupos armados habían usado el dron para derribar la aeronave, y lograron su objetivo, la zona denominada vereda Los Toros, se caracteriza por ser un lugar donde existiría cultivos ilícitos.

Según se conoció, se usó este elemento no tripulado para dispararle y derribarlo, este helicóptero brindaba seguridad al personal que realizaba erradicación manual de cultivos de coca.

“En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la Policía que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un dron. Es incierto aún el número de víctimas”, denunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Mira la programación en Red Uno Play