Internacional

¡Por un pelo! Pareja y su perrito se salvan de ser aplastados por un árbol (VIDEO)

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que un árbol gigante cayó mientras una pareja paseaba a su perro.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/10/2025 21:58

Estados Unidos

Escuchar esta nota

Una cámara de seguridad captó el preciso momento en que una pareja y su perro estuvieron a punto de ser aplastados por un árbol que cayó inesperadamente mientras paseaban en un barrio de Estados Unidos.

En las imágenes se escucha claramente el grito de susto de la pareja justo antes del impacto.

El video muestra cómo el hombre, al darse cuenta del peligro, sale corriendo rápidamente para ponerse a salvo. La mujer, sin embargo, queda atrapada entre las ramas del árbol, mientras que el perrito termina al otro lado, logrando esquivar el golpe por poco.

Afortunadamente, ninguno de los tres sufrió heridas graves gracias a la rápida reacción del hombre y a la suerte.

 

