¿Busca diésel o gasolina? Así puede verificar cuánto de combustible hay en los surtidores: paso a paso

11/10/2025 10:29
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) puso a disposición de la población la aplicación móvil “ANH Combustible”, una herramienta que permite conocer la ubicación de las estaciones de servicio y los niveles de gasolina y diésel en tiempo real. Esta medida fue anunciada como transitoria por el presidente Luis Arce Catacora y se encuentra disponible desde el pasado viernes 14 de marzo.
La aplicación está disponible para dispositivos Android e iOS, y su uso es sencillo.
A continuación, te mostramos cómo utilizarla:
Con esta herramienta, los usuarios podrán planificar sus compras de combustible de manera más eficiente y evitar largas esperas en estaciones de servicio. La ANH asegura que la app será actualizada constantemente para reflejar la situación en tiempo real.
