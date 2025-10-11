¿Busca diésel o gasolina? Así puede verificar cuánto de combustible hay en los surtidores: paso a paso

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) puso a disposición de la población la aplicación móvil “ANH Combustible”, una herramienta que permite conocer la ubicación de las estaciones de servicio y los niveles de gasolina y diésel en tiempo real. Esta medida fue anunciada como transitoria por el presidente Luis Arce Catacora y se encuentra disponible desde el pasado viernes 14 de marzo.

La aplicación está disponible para dispositivos Android e iOS, y su uso es sencillo.

A continuación, te mostramos cómo utilizarla:

Descarga de la app: Busca “ANH Abastecimiento” en Play Store o App Store e instala la aplicación en tu teléfono. Abrir la app: Al abrirla, se mostrará por defecto el mapa del departamento de La Paz. Seleccionar ubicación y producto: Puedes elegir tu departamento y el tipo de combustible: gasolina, diésel, gasolina Premium o Diésel ULS. Visualizar estaciones: Usa los dedos para alejar el mapa y observar con claridad todas las estaciones en la región. Consultar saldo: Al presionar sobre la ubicación de una estación, se mostrará la cantidad disponible del producto seleccionado.

Con esta herramienta, los usuarios podrán planificar sus compras de combustible de manera más eficiente y evitar largas esperas en estaciones de servicio. La ANH asegura que la app será actualizada constantemente para reflejar la situación en tiempo real.

