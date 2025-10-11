¡Recibió varios disparos! Asesinan a cantante y actor argentino en México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que hombres a bordo de dos motocicletas asesinaron, de manera directa, al actor, cantante y modelo argentino, Federico Dorcaz, quien circulaba en su camioneta sobre la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

"Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas; además, se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones conjuntas", informó la policía capitalina de manera oficial.

Fede y su novia, Mariana Ávila, iban a participar en el concurso de baile de "Las Estrellas Bailan en Hoy" que se transmite en el programa "Hoy" de Televisa, en donde confirmaron el fallecimiento del argentino. "La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila", señaló el programa de Televisa.

"Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz", fue como informaron en Hoy la muerte de Fede Orcaz. Previamente, en mayo, Fede y Mariana habían participado en el podcast "Cómplices del des...", pero también en algunos programas de Telediario.

Durante la promoción de su álbum "Moka", participó en varios conciertos en México y como parte de su gira en 2024, visitó El Heraldo de México hace justamente un año.

