“La gente quiere escuchar propuestas”: Crece la expectativa por el Debate Presidencial

A pocas horas del gran Debate Presidencial, que se llevará a cabo este domingo 12 de octubre, crece la expectativa por las propuestas y el desempeño de los candidatos en uno de los eventos políticos más esperados del año.

El analista político Jorge Orlando Peralta señaló que la ciudadanía busca escuchar ideas y soluciones reales, más que ataques personales entre los aspirantes al poder.

“La gente quiere escuchar propuestas y respuestas concretas sobre lo que estamos viviendo ahora”, afirmó.

Entre los temas que, según Peralta, deberían ser prioridad, destacan la crisis de abastecimiento de combustibles, la situación económica del país y los problemas sociales que afectan a gran parte de la población.

“Más que hacer circo, show y atacarse, lo importante es escuchar cómo van a solucionar el problema económico sobre la gasolina y el diésel, además de otras cuestiones. Tienen que ser claros y creíbles, que no pierdan el tiempo en cosas personales y aprovechen en dar a conocer cosas concretas”, agregó el analista.

El Debate Presidencial 2025 será transmitido por Red Uno en señal abierta, y se espera una amplia audiencia en todo el país, con ciudadanos atentos a conocer las propuestas que definirán el rumbo político y económico de Bolivia.

