Carniceros reportan incremento el precio de la carne de res en La Paz

Carniceros de la ciudad de La Paz reportaron un nuevo incremento en el precio de la carne de res. Señalaron que, en la última compra, pagaron hasta Bs 5 más en comparación con anteriores semanas.

“El precio de la carne nos ha sorprendido con un incremento entre 4 a 5 bolivianos en el kilo gancho”, afirmó uno de los vendedores del mercado Rodríguez, preocupado por la disminución de sus ventas.

Según explicaron los comerciantes, el aumento se debe a la escasez de ganado y a la falta de combustible, situación que encarece el transporte desde los centros de acopio.

“Nos dicen que no hay ganado y que no tienen combustible; además, algunos están comprando diésel del mercado negro al doble del precio”, relató un carnicero.

Los vendedores esperan que el precio se estabilice en los próximos días, ya que el encarecimiento del producto provoca una notoria reducción en la demanda por parte de los consumidores.

Mira la programación en Red Uno Play