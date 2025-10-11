Mujer cae del segundo piso; su pareja fue aprehendida con fines investigativos

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) investiga la muerte de una mujer que se registró en un alojamiento ubicado en el barrio La Colorada, a la altura del Segundo Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer cayó del segundo piso del inmueble en circunstancias aún no esclarecidas. Vecinos alertaron a la Policía y rápidamente acudieron al lugar.

La mujer fue trasladada de urgencia a un centro médico cercano, sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas. Personal de la Felcv y del Ministerio Público procedieron con el levantamiento legal del cadáver y el inicio de las investigaciones correspondientes.

En el lugar se encontraba su pareja, un hombre que fue aprehendido y trasladado a celdas de la Felcv, donde permanece en calidad de investigado mientras se determina su posible implicación en el hecho.

Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia legal para establecer las causas exactas de la muerte y esclarecer si se trató de un accidente o de un hecho de violencia que derivó en un feminicidio.

Se espera conocer el reporte oficial del hecho.

