¡Atención! Ya está habilitada la plataforma digital para permisos de circulación durante el balotaje

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la habilitación de la plataforma digital para tramitar los permisos de circulación vehicular, válidos para la segunda vuelta electoral que se realizará el domingo 19 de octubre.

Fechas de habilitación del trámite:

Desde el sábado 11 hasta el miércoles 15 de octubre, las personas e instituciones autorizadas podrán ingresar al portal:

👉 https://plataformaciudadanos.oep.org.bo

El trámite es virtual y gratuito.

¿Quiénes pueden solicitar el permiso?

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) podrán extender permisos a:

Instituciones públicas y empresas privadas relacionadas con seguridad, telecomunicaciones, transporte, hotelería, radiotaxis y funerarias.

Personas naturales que participen directamente en el proceso electoral.

Requisitos para solicitar el permiso:

Nota de justificación de la solicitud, debidamente firmada.

Fotocopia del RUAT del vehículo.

Fotocopia de la licencia de conducir vigente del conductor o conductora.

Vehículos que no necesitan permiso:

Notarios electorales, servidores del TSE y TED (con acreditación).

Vehículos de la Policía Boliviana, Bomberos, Fuerzas Armadas, ambulancias públicas o privadas, vehículos de emergencia municipal y medios de comunicación, siempre que porten su credencial vigente.

Entrega de permisos:

Los permisos de circulación serán entregados entre el 16 y 18 de octubre, luego de la verificación de los requisitos presentados.

Recuerda: circular sin autorización el día de las elecciones está prohibido, y el incumplimiento puede derivar en sanciones establecidas por el TSE.

