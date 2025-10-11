TEMAS DE HOY:
¡De horror! Asesinó a su madre con 34 puñaladas, aseguró ser esquizofrénico

El brutal crimen ocurrió en Córdoba, Argentina, y ha conmocionado a toda la comunidad.

Silvia Sanchez

11/10/2025 13:27

Argentina

Una mujer de 62 años fue asesinada a puñaladas por su propio hijo en la localidad de Villa María, provincia de Córdoba (Argentina). El agresor, de 38 años, fue aprehendido por la Policía tras ser hallado en la vivienda con manchas de sangre en su ropa y cuerpo.

Según el informe preliminar de la autopsia, la víctima presentaba 34 heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo, con una profundidad promedio de cuatro centímetros, lo que evidencia la brutalidad del ataque.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades luego de notar movimientos extraños y la ausencia de la mujer, quien era muy conocida y apreciada en el barrio. Al ingresar al domicilio, los investigadores se encontraron con una escena de violencia extrema.

Fuentes policiales indicaron que el acusado se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y habría sido diagnosticado con esquizofrenia. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal continúa con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y el estado mental del agresor al momento del hecho.

El caso ha generado consternación en Villa María y reabre el debate sobre el tratamiento y seguimiento de personas con trastornos mentales graves en la sociedad.

