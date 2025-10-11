“La situación se agrava”: Largas filas para conseguir diésel y gasolina en el eje troncal del país

La escasez de combustible continúa generando preocupación en el eje troncal del país. En los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las filas para conseguir diésel y gasolina se han incrementado considerablemente durante los últimos días, afectando tanto a transportistas como a conductores particulares.

Los choferes de vehículos a gasolina reportan que deben esperar más de cuatro horas en las estaciones de servicio para poder cargar combustible. Muchos relatan que, pese a permanecer durante largas jornadas en la fila, existe la incertidumbre de no alcanzar a abastecerse debido a la limitada disponibilidad en los surtidores.

En una situación aún más crítica se encuentran los conductores de camiones y vehículos pesados, quienes aseguran que llegan a esperar hasta tres días para conseguir diésel, situación que les genera pérdidas económicas y retrasos en sus rutas de trabajo.

“Llevamos tres días haciendo fila y no nos garantizan que llegue el camión cisterna. No podemos trabajar así”, manifestó uno de los transportistas afectados.

Ante la creciente molestia, el sector del transporte espera que el suministro se normalice en los próximos días. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado una fecha exacta para la regularización del abastecimiento en las estaciones de servicio del país.

Mira la programación en Red Uno Play