Revelan escalofriantes detalles del feminicidio en Oruro: “La asfixió y golpeó con un palo de escoba”

La Policía y el Ministerio Público de Oruro revelaron detalles estremecedores sobre el asesinato de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado con signos de extrema violencia al interior de una vivienda donde se ofrecían servicios de compañía.

El crimen ocurrió el lunes 6 de octubre, y tras varios días de investigación, el viernes 10, el presunto autor fue aprehendido gracias al trabajo coordinado de unidades de inteligencia.

“El delito se habría cometido al promediar las 12 del mediodía, cuando un hombre de unos 30 años ingresó al inmueble con el propósito de obtener servicios de compañía. Después de casi una hora, esta persona sale del lugar con una gabardina”, informó el comandante departamental de la Policía de Oruro, general Helsner Torrico.

De acuerdo con el avance de las investigaciones, y tras el análisis de cámaras de seguridad, se evidenció que el sospechoso portaba el palo de una escoba y salió del lugar en tres ocasiones distintas: primero para deshacerse del objeto, luego para botar ropa, y finalmente vestido de manera diferente para intentar despistar a las autoridades.

“El trabajo de investigación permitió identificar el vehículo que le brindó el servicio de transporte, así como el inmueble donde se ocultaba. Se montó vigilancia y finalmente se logró su aprehensión”, añadió Torrico.

El examen médico forense confirmó que la víctima fue asfixiada y luego golpeada brutalmente con el palo de escoba. El agresor habría intentado eliminar evidencias, pero la secuencia de cámaras y rastros encontrados lo vincularon directamente con el hecho.

El sujeto será presentado ante un juez en audiencia de medidas cautelares, donde el Ministerio Público solicitará su detención preventiva por el delito de feminicidio.

