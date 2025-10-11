¿La mejor amiga de Valeria Márquez abrió el salón de belleza donde fue asesinada la influencer?

En los últimos días circularon rumores sobre el hecho de que la amiga de Valeria Márquez se habría quedado con el salón de belleza de la influencer. Ante dichas aseveraciones, Vivian de la Torre respondió.

A través de su canal de difusión en Instagram, Vivian reaccionó a la publicación de una fotografía en la que presuntamente estaría presumiendo su “nuevo salón” y que, según diversas teorías, sería el mismo lugar en el que Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo.

“Oigan, ¿de dónde salió que yo me quedé con Blossom? ¿De dónde sacaron esa ma**da?”, escribió la amiga de Valeria. “Obviamente no. ¿Cómo me voy a quedar con un inmueble asegurado, mis niños tan inteligentes?”, agregó.

Vivian de la Torre aclaró que el inmueble en el que murió su amiga continúa asegurado. Además, reflexionó sobre el tema con sus seguidores e hizo un llamado a no creer en rumores infundados en su contra.

“Nada más paso a aclarar que no lo tengo yo. No soy dueña ni nada. Es un inmueble asegurado. No se crean todo lo que ven en redes, no la frieguen”, “Yo no hablo del tema con afán de ‘colgarme’, pero ya hay unas cosas que se inventan que sí es necesario aclararlas”, añadió.

La amiga de Valeria Márquez ha sido señalada en redes sociales como supuesta “culpable” de la muerte de la influencer; sin embargo, este rumor según explicó habría surgido con el afán de hacerle daño, motivo por el cual negó rotundamente el hecho.

