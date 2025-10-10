Un ataque armado durante un concierto del grupo 'Agua Marina' dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro integrantes de la agrupación, la noche del miércoles en Lima, Perú.

El hecho ocurrió en medio del público, durante la presentación del grupo en un espectáculo que, según la Policía, no contaba con autorización legal.

En videos difundidos por los asistentes se observa el momento en que uno de los músicos es alcanzado por un disparo.

Las víctimas fueron identificadas como Luis y Manuel Quiroga Querevalú, César More Nizama (tecladista) y Wilson Ruiz Julca (animador). Un vendedor ambulante y un espectador también habrían sido alcanzados por los disparos.

Las primeras pericias del ataque a 'Agua Marina'

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían disparado al menos 27 veces con una pistola 9 mm Parabellum. Casquillos fueron encontrados en la escena, y el organizador del evento fue detenido para brindar declaraciones.

¿Los organizadores tenían autorización?

Monroy confirmó que el evento no contaba con autorización ni garantías de seguridad, y advirtió que en los últimos meses se han registrado ataques similares contra agrupaciones musicales en Lima. Este ataque ocurre siete meses después del asesinato del cantante Paul Flores, de la orquesta Armonía 10.

¿Cuál es el estado de salud de los músicos?

Los hermanos Quiroga Querevalú están internados en la clínica Maison de Santé, en Chorrillos. Los otros dos heridos fueron trasladados al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en el distrito de La Victoria. Las autoridades no han informado aún sobre su evolución médica.

Mira la programación en Red Uno Play