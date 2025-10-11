¡Para evitar el robo, lanzó su celular a una casa!: joven sufre intento de asalto armado en Santa Cruz

Un nuevo hecho de inseguridad mantiene en alerta a los vecinos del barrio Guaracal, zona del Radial 13 entre el tercer y cuarto anillo, de Santa Cruz, donde una joven fue víctima de un intento de atraco con arma de fuego por parte de dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

El hecho ocurrió cuando la víctima se dirigía a un gimnasio y fue interceptada por los delincuentes. Según los testimonios, uno de ellos le apuntó directamente con un arma mientras el otro aguardaba en la motocicleta. La rápida reacción de la joven —que arrojó su celular dentro de una vivienda cercana— evitó que fuera despojada de sus pertenencias o agredida.

El momento quedó registrado en cámaras de vigilancia, donde se observa cómo los antisociales encañonan a la joven y luego huyen del lugar al verse descubiertos.

“Estábamos en el patio de la casa y escuchamos un grito. A través de la malla vimos cómo le estaban apuntando con un arma a la señorita. Ella gritó, botó su teléfono dentro de mi casa, y más bien no pudieron robarle. Pero el delincuente la encañonó, incluso cuando ya se estaban yendo, seguía apuntándola desde unos cuatro metros”, relató un testigo del hecho.

El mismo vecino denunció las precarias condiciones del alumbrado público en la zona, lo que —según afirman— facilita los hechos delictivos.

“Las luces aquí en el barrio son antiguas, no enfocan bien. Pueden estar prendidas toda la noche y aun así no se ve nada, es oscuro total”, expresó.

Los testigos aseguraron que los delincuentes se movilizaban en una motocicleta negra, con el rostro parcialmente cubierto por barbijos y gorras.

“Cuando escucharon los gritos y los perros comenzaron a ladrar, huyeron sin alcanzar a hacerle daño a la vecina. Pero fue peligrosa la forma en que la encañonaron”, concluyó el vecino.

Los vecinos del barrio Guaracal piden a las autoridades mayor presencia policial y renovación del sistema de iluminación pública, ante el aumento de hechos delictivos en la zona.

