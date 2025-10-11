¡‘Finde’ caluroso! Santa Cruz enfrentará hasta 35°C y ráfagas de viento cercanas a 70 km/h

Santa Cruz se prepara para un fin de semana marcado por el calor intenso y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, según el pronóstico del especialista meteorológico Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima.

Este sábado 11 de octubre, los termómetros registrarán una mínima de 23°C y una máxima de 34°C en la capital cruceña, Andrés Ibáñez y el Norte Integrado. Sin embargo, el factor más relevante será la fuerza del viento, que soplará desde el norte con intensidad durante gran parte del día.

El agrometeorólogo advirtió que habrá ráfagas de hasta 70 km/h, especialmente durante la tarde del sábado, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la posibilidad de polvo en suspensión y resequedad ambiental.

Para el domingo, el viento disminuirá levemente con ráfagas que no superarán los 50 km/h, antes del ingreso de un ligero sur entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, que traerá un leve descenso de temperaturas y algo de alivio tras la ola de calor.

Pronóstico por regiones

Valles cruceños: Las temperaturas oscilarán entre 8°C y 30°C, con posibilidad de chubascos dispersos el domingo.

Cordillera: Se prevén mínimas de 10°C y máximas que podrían llegar a 39°C. Los vientos también serán intensos, especialmente en Charagua y Cabezas.

Chiquitania: Se esperan mínimas de 19°C y máximas de hasta 39°C, con cielos parcialmente nublados y vientos de moderada a fuerte intensidad.

En general, Andrés Ibáñez, el Norte Integrado y gran parte del oriente cruceño registrarán vientos del norte con ráfagas de más de 60 km/h durante el fin de semana, cielos parcialmente cubiertos y la posibilidad de lluvias moderadas el lunes.

Alerta nacional por calor extremo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió ayer, viernes, una alerta naranja por ascenso de temperaturas máximas por encima de los valores normales, vigente entre el 10 y el 12 de octubre en diversas regiones del país.

El pronóstico advierte temperaturas entre 35°C y 42°C, lo que podría causar efectos adversos en la salud, especialmente en personas vulnerables al calor extremo.

Entre los departamentos más afectados se encuentran Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba, donde se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición solar en horas pico y reducir la actividad física al aire libre.

