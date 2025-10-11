TEMAS DE HOY:
Internacional

Explosión en fábrica de explosivos en Tennessee deja varios muertos y 19 desaparecidos

La Agencia para el Manejo de Emergencias del condado de Humphreys informó que diecinueve empleados se encontraban dentro de la planta al momento del estallido.

Naira Menacho

11/10/2025 11:31

Foto: RR.SS.
Estados Unidos

Este 10 de octubre se reportó una fuerte explosión que sacudió la mañana de este viernes en una fábrica de explosivos en la comunidad rural de Bucksnort, dejando un saldo preliminar de varias personas muertas y otras desaparecidas. El siniestro ocurrió poco antes de las 8:00 a.m. en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, empresa dedicada a la fabricación de materiales explosivos de alta potencia para uso militar, aeroespacial y de demolición.

De acuerdo con Odell Poyner, director de la Agencia para el Manejo de Emergencias del condado de Humphreys, diecinueve empleados se encontraban dentro de la planta al momento del estallido, lo que ha generado una fuerte conmoción en el estado de Tennessee.

Las autoridades locales confirmaron la muerte de varios trabajadores, aunque hasta el cierre de esta edición continuaban las labores de búsqueda ante la posibilidad de que más personas permanezcan entre los escombros. El impacto fue de tal magnitud que el estruendo se escuchó a kilómetros de distancia y provocó que las casas cercanas temblaran.

 

