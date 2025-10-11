Ultiman detalles para el Gran Debate Presidencial de este domingo

Faltan pocas horas para el gran Debate Presidencial, que se realizará este domingo 12 de octubre con la participación de Jorge “Tuto” Quiroga, de Alianza Libre, y Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Ambos candidatos presentarán sus propuestas ante el país en un evento que genera gran expectativa nacional.

El encuentro se desarrollará en el salón Libertador del Hotel Real Plaza, donde ya se ultiman detalles logísticos, con pruebas de luces, sonido y transmisión, para garantizar una producción de alto nivel.

El debate comenzará a las 21:00 horas y será transmitido en vivo por diferentes medios, permitiendo que la población siga de cerca las exposiciones de los aspirantes que buscan llegar a la Presidencia.

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la estructura del debate se basará en seis ejes temáticos definidos previamente:

Medidas económicas. Medidas de contención social. Justicia, seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Salud y educación. Hidrocarburos, minería y litio. Agricultura y turismo.

El TSE remarcó que el evento busca ser un espacio de propuestas y respeto, por lo que no se permitirá la guerra sucia ni ataques personales.

El objetivo —señalaron— es que la ciudadanía vote de manera informada y consciente en la segunda vuelta electoral.

