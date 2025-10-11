[VIDEO] ¡Increíble! Haaland erró dos penales en menos de dos minutos

El partido entre Noruega e Israel por la sexta fecha de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 dejó una de las historias más curiosas del certamen. Erling Haaland, la gran figura del Manchester City, falló dos penales en menos de un minuto antes de convertirse en el héroe del partido.

A los cuatro minutos, el árbitro Szymon Marciniak sancionó un polémico penal para el conjunto local, ratificado por el VAR. Haaland ejecutó su primer disparo hacia la derecha, pero el portero Daniel Peretz adivinó la dirección y contuvo el tiro.

Sin embargo, la jugada fue revisada y el VAR advirtió que el arquero israelí se había adelantado, por lo que se ordenó repetir el penal. En la segunda ejecución, Haaland cambió de palo, pero Peretz volvió a atajar el disparo, dejando al estadio en silencio.

Pese a ese comienzo inesperado, el goleador no se rindió. Con el correr del partido, Haaland se reencontró con el gol y terminó anotando un triplete en la contundente victoria de Noruega por 5-0. Con este registro, alcanzó los 50 tantos con su selección y reafirmó su condición de figura mundial.

