¡Escándalo en el fútbol! Acusan a un club de robar cables durante un partido

En Argentina, un insólito hecho marcó el triunfo de Gimnasia sobre Atlético Tucumán en el estadio del Bosque. La dirigencia del club platense presentó un escrito ante la Justicia denunciando que un presunto robo de cables habría provocado el corte de luz que interrumpió el partido.

El informe del club, firmado por el presidente Mariano Cowen y respaldado por los abogados Flavio y Luisana Gliemno, señala que los peritajes internos identificaron la falla en la bornera de conexión de la línea que une los generadores con las torres de iluminación. Según los técnicos, la ubicación del daño era inusual para un desperfecto natural, lo que descartaría una sobrecarga común y apuntaría a una causa externa.

El documento solicita investigar posibles casas de la zona que compran cobre, con el fin de determinar si el apagón fue consecuencia de un intento de robo que derivó en el sobrecalentamiento de los cables. Tanto el especialista del club como el técnico de la empresa proveedora coincidieron en que el estado del material era compatible con esta hipótesis.

Previo a la denuncia, el entrenador de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri, expresó sus sospechas frente a las cámaras, sugiriendo que el apagón podría haber sido una estrategia para enfriar el partido en momentos en que su equipo estaba al ataque. A pesar de la interrupción, el juego se reanudó luego de reparar el sistema eléctrico, aunque el hecho generó gran polémica en el fútbol argentino.

