El tenista boliviano Juan Carlos Prado tendrá su debut absoluto en el Abierto de Australia, torneo que se disputará del 12 de enero al 1 de febrero de 2026, marcando un hito en su carrera profesional.

En declaraciones a Red Uno de Bolivia, Prado confirmó que este será su primer Grand Slam.

“Empiezo con el Australian Open, que va a ser mi primer Grand Slam, y después voy a jugar muchos torneos challenger, mantenerme y jugar los cuatro Grand Slam”, señaló.

Para el joven cruceño, la participación en Melbourne tendrá un significado especial, ya que será su primera vez en este certamen, incluso a nivel juvenil. El Abierto de Australia fue el único Grand Slam en el que no logró competir durante su etapa junior.

Prado también destacó su reciente desempeño en el circuito challenger, resaltando su actuación en Brasil.

“La gran actuación que tuve fue en un Challenger 125, uno de los más grandes, donde llegué a semifinales y gané partidos muy duros ante rivales muy buenos”, afirmó.

Finalmente, el tenista aseguró que continuará trabajando con el objetivo de seguir creciendo en el circuito internacional y representar a Bolivia de la mejor manera posible.

