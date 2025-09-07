¡Hay campeón! Alcaraz se impone a Sinner y gana el US Open 2025

En una final llena de intensidad en el Arthur Ashe Stadium, Carlos Alcaraz se llevó el título del US Open 2025 tras vencer a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, recuperando el primer puesto del ranking mundial ATP. El partido, que duró dos horas y 42 minutos, consolidó la rivalidad entre ambos jóvenes tenistas, quienes ahora suman tres definiciones consecutivas en torneos de Grand Slam en la misma temporada.

El español comenzó dominando con golpes precisos y un juego agresivo que le permitió quedarse con el primer set. Sinner reaccionó en la segunda manga y se impuso 6-3, pero la consistencia de Alcaraz volvió a brillar en el tercer set con un contundente 6-1. En el cuarto, la paridad se mantuvo hasta que el murciano logró quebrar en momentos clave para cerrar el partido con un 6-4.

Esta victoria no solo le otorga a Alcaraz su segundo título de Grand Slam del año, sino que también lo reafirma como uno de los protagonistas del circuito mundial, marcando el inicio de una nueva era en el tenis masculino junto a Sinner, quienes han monopolizado los últimos ocho Majors. El torneo también estuvo marcado por la presencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el estadio, recordando la importancia y repercusión internacional del evento.

Con este triunfo, Alcaraz suma ocho finales consecutivas en torneos importantes sin ceder un set en Nueva York, mientras Sinner, pese a perder, mantiene una temporada destacada con títulos en Australia y Wimbledon y finales en Roland Garros. La rivalidad entre ambos, considerada el nuevo “Big Two” del tenis, promete seguir marcando el rumbo del circuito masculino en los próximos años.

Mira la programación en Red Uno Play