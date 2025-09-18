TEMAS DE HOY:
Mecánico fallecido Robo en Tarija Violencia escolar

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Jugador fue expulsado, regaló su camiseta y minutos después tuvo que pedirla

Un jugador vivió una situación insólita en la Copa Rusia: tuvo que pedirle a un hincha que le devolviera su camiseta porque el VAR anuló su expulsión. 

Martin Suarez Vargas

18/09/2025 18:36

Foto: Momento cuando el jugador es expulsado del campo de juego, y cuando el hincha le devuelve la camiseta. Captura de video de Redes sociales.
Rusia.

Escuchar esta nota

Un hecho insólito se vivió en la Copa Rusia durante el partido entre Zenit y Ajmat. Nader Ghandri, defensor tunecino, regaló su camiseta a un fanático tras ser expulsado, pero minutos después tuvo que pedir que se la devolvieran porque el VAR anuló la roja.

El encuentro por la fecha 4 del Grupo A tuvo un desenlace inesperado. Zenit vencía 2-1 al Ajmat cuando Nader Ghandri fue expulsado en los minutos finales por una supuesta entrada temeraria. Camino al vestuario, el jugador entregó su camiseta a un hincha que se la pidió desde la tribuna.

Sin embargo, el VAR intervino y determinó que la expulsión era incorrecta. El árbitro anuló la roja y llamó nuevamente al futbolista, quien debió regresar al campo de juego. Para ello, Ghandri tuvo que pedirle al simpatizante que le devolviera la camiseta, lo que provocó risas y aplausos en el estadio.

Finalmente, el zaguero se reincorporó al partido aunque el marcador no cambió: el Zenit mantuvo la ventaja y se llevó la victoria por 2-1. Tras el pitazo final, Ghandri volvió a buscar al hincha y esta vez sí le entregó su camiseta como recuerdo, cerrando con una foto un momento curioso y emotivo pese a la derrota de su equipo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD