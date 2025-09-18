Un hecho insólito se vivió en la Copa Rusia durante el partido entre Zenit y Ajmat. Nader Ghandri, defensor tunecino, regaló su camiseta a un fanático tras ser expulsado, pero minutos después tuvo que pedir que se la devolvieran porque el VAR anuló la roja.

El encuentro por la fecha 4 del Grupo A tuvo un desenlace inesperado. Zenit vencía 2-1 al Ajmat cuando Nader Ghandri fue expulsado en los minutos finales por una supuesta entrada temeraria. Camino al vestuario, el jugador entregó su camiseta a un hincha que se la pidió desde la tribuna.

Sin embargo, el VAR intervino y determinó que la expulsión era incorrecta. El árbitro anuló la roja y llamó nuevamente al futbolista, quien debió regresar al campo de juego. Para ello, Ghandri tuvo que pedirle al simpatizante que le devolviera la camiseta, lo que provocó risas y aplausos en el estadio.

Finalmente, el zaguero se reincorporó al partido aunque el marcador no cambió: el Zenit mantuvo la ventaja y se llevó la victoria por 2-1. Tras el pitazo final, Ghandri volvió a buscar al hincha y esta vez sí le entregó su camiseta como recuerdo, cerrando con una foto un momento curioso y emotivo pese a la derrota de su equipo.

Mira la programación en Red Uno Play