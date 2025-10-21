El futbolista, que participa en una liga amateur, se volvió viral en redes sociales por la forma en que utilizó a su compañero para ejecutar un tiro de esquina mientras llovía intensamente y el campo estaba anegado de agua.

En un video que circula en redes, se observa cómo el jugador hace que su compañero se acueste boca abajo sobre el banderín del corner y coloca el balón sobre sus glúteos. En sus primeros intentos no logra éxito.

Después de varios intentos, el balón finalmente se estabiliza sobre la zona indicada y el saque de esquina se ejecuta con éxito. El video se ha hecho viral, causando tanto gracia como asombro entre los internautas por la particular manera de ejecutar la jugada.

