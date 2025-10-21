TEMAS DE HOY:
maltrato a tres niños material pornográfico intento de abuso

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Jugador puso el balón sobre los glúteos de su compañero para ejecutar un saque de esquina

Un hecho curioso ocurrió durante un partido de fútbol amateur, cuando un jugador mostró su creatividad para realizar un corner de manera poco convencional.

Martin Suarez Vargas

21/10/2025 10:45

Captura de video de redes sociales. Momento cuando el futbolista pone el balón sobre los glúteos de su compañero.
Mundo.

Escuchar esta nota

El futbolista, que participa en una liga amateur, se volvió viral en redes sociales por la forma en que utilizó a su compañero para ejecutar un tiro de esquina mientras llovía intensamente y el campo estaba anegado de agua.

En un video que circula en redes, se observa cómo el jugador hace que su compañero se acueste boca abajo sobre el banderín del corner y coloca el balón sobre sus glúteos. En sus primeros intentos no logra éxito.

Después de varios intentos, el balón finalmente se estabiliza sobre la zona indicada y el saque de esquina se ejecuta con éxito. El video se ha hecho viral, causando tanto gracia como asombro entre los internautas por la particular manera de ejecutar la jugada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD