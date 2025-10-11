¡Se reportan varios heridos! Explota otra cisterna en la autopista de Puebla, México

La mañana de este sábado 11 de octubre se registró la volcadura y posterior explosión de una pipa que transportaba combustible en el kilómetro 72 de la autopista México-Puebla, el cual, dejó como saldo a múltiples heridos, automóviles particulares afectados y el cierre total de dicha vialidad, en la cual, ya laboran múltiples equipos de emergencias para atender a las víctimas.

De acuerdo con los reportes difundidos a través de las redes sociales oficiales de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), este aparatoso accidente ocurrido en el Km 72 de la autopista México-Puebla ocurrió alrededor de las 11:00 horas y aunque no se precisó cómo ocurrió el siniestro, se anunció el cierre total de la vía debido a la volcadura y posterior explosión de un tracto camión tipo pipa que transportaba combustible, cuyo tipo no fue especificado.

A principios de septiembre de este año, una pipa volcó cuando una pipa transportaba aproximadamente 49 mil 500 litros de gas LP en la zona del Puente de La Concordia. El derrame del combustible provocó una fuerte explosión e incendio, cuya onda expansiva afectó a por lo menos 32 vehículos provocó al menos 25 muertes, generando pánico entre transeúntes y automovilistas.

