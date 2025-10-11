Noruega se ilusiona con clasificar al Mundial tras golear 5-0 a Israel con triplete de Haaland

Un nuevo festival goleador de Erling Haaland, que firmó otro triplete —que pudo ser mayor porque falló un penal ejecutado sin acierto en dos ocasiones—, alargó el pleno de Noruega rumbo directo al Mundial 2026 tras golear a Israel por 5-0, con Alexander Sorloth convertido en asistente.

El cuadro dirigido por Stale Solbakken tiene en sus manos el regreso, veintiocho años después, a la fase final de una Copa del Mundo. La última vez que Noruega participó fue en Estados Unidos 1998, pero ahora, con seis triunfos seguidos, mantiene una distancia considerable con sus perseguidores: Italia, segunda, está a nueve puntos, al igual que Israel, tercera.

Con Haaland inspirado, resulta difícil frenar a Noruega, que ha ampliado a ocho sus victorias consecutivas, su mejor racha histórica. Caso aparte merece el delantero del Manchester City, que lleva diez partidos consecutivos anotando y suma un total de 51 goles en 46 encuentros internacionales. En lo que va de temporada, entre su aporte al City y a la selección, acumula 21 tantos en los 12 compromisos que ha disputado.

Y eso que, a los seis minutos, pudo abrir el marcador, pero el meta del Hamburgo, Daniel Peretz, detuvo su tiro desde los once metros. La fiesta goleadora en el estadio Ullevaal de Oslo comenzó doce minutos después, en el 18, cuando un centro de Sorloth desde la derecha fue cabeceado a la red por el defensa Anal Khalali, que pujó por el balón con Antonio Nusa, del Leipzig.

Haaland inauguró su cuenta cerca de la media hora, en el minuto 27, con otra asistencia de Sorloth. El jugador del Atlético de Madrid dirigió una rápida transición nacida en el centro del campo, envió la pelota a su compañero y el delantero del City definió con precisión en el mano a mano.

El tercero llegó un minuto después y también fue un autogol. Haaland encaraba al portero, quien despejó el balón, pero este rebotó en la espalda de Idan Nachmias y se metió en su propia portería.

Con Israel entregado y sin opciones, todo fue más sencillo para Noruega, a pesar de que el ritmo decayó en la segunda mitad. El meta del Sevilla, Orjan Nyland, casi no tuvo trabajo.

Haaland hizo el cuarto tanto en el minuto 63, a pase de Antonio Nusa, quien también lo asistió en el quinto gol, anotado en el 72, que redondeó la contundente goleada noruega ante Israel.

