Los futbolistas de la Selección Boliviana recrearon el trend “Ahora es” de Wisin y Yandel tras vencer 1-0 a Jordania.
10/10/2025 21:59
Después del triunfo 1-0 de la selección boliviana ante Jordania, los jugadores Robson Matheus y Diego Medina celebraron el resultado de una manera muy particular.
En la red social de TikTok, ambos futbolistas aparecen recreando el popular trend de la canción “Ahora es” de Wisin y Yandel.
Robson Matheus, autor del gol decisivo en el minuto 90 que le dio la victoria a La Verde, expresó su felicidad con la frase “Estoy feliz así”.
Los jugadores demostraron las ganas que tienen de mejorar su posición en el ranking FIFA y a prepararse para el repechaje rumbo al Mundial 2026.
