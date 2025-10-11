Después del triunfo 1-0 de la selección boliviana ante Jordania, los jugadores Robson Matheus y Diego Medina celebraron el resultado de una manera muy particular.

En la red social de TikTok, ambos futbolistas aparecen recreando el popular trend de la canción “Ahora es” de Wisin y Yandel.

Robson Matheus, autor del gol decisivo en el minuto 90 que le dio la victoria a La Verde, expresó su felicidad con la frase “Estoy feliz así”.

Los jugadores demostraron las ganas que tienen de mejorar su posición en el ranking FIFA y a prepararse para el repechaje rumbo al Mundial 2026.

