TEMAS DE HOY:
Inseguridad Feria de Alasita

29ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Robson Matheus y Diego Medina celebran el triunfo de Bolivia con un divertido trend en TikTok

Los futbolistas de la Selección Boliviana recrearon el trend “Ahora es” de Wisin y Yandel tras vencer 1-0 a Jordania.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/10/2025 21:59

Robson Matheus y Diego Medina
Bolivia

Escuchar esta nota

Después del triunfo 1-0 de la selección boliviana ante Jordania, los jugadores Robson Matheus y Diego Medina celebraron el resultado de una manera muy particular.

En la red social de TikTok, ambos futbolistas aparecen recreando el popular trend de la canción “Ahora es” de Wisin y Yandel.

Robson Matheus, autor del gol decisivo en el minuto 90 que le dio la victoria a La Verde, expresó su felicidad con la frase “Estoy feliz así”.

Los jugadores demostraron las ganas que tienen de mejorar su posición en el ranking FIFA y a prepararse para el repechaje rumbo al Mundial 2026.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD