Subirana: "Edmand Lara tuvo más peso en la campaña que JP Velasco"

La Gran Encuesta Nacional de la Red Uno no solo reveló la intención de voto rumbo al balotaje del 19 de octubre, sino también cómo percibe la población el impacto de los candidatos a la vicepresidencia en sus respectivas fórmulas.

Según los datos, un 47,6% de los encuestados cree que Edmand Lara suma votos a la candidatura de Rodrigo Paz, mientras que un 37,2% considera que le resta. En el caso de Juan Pablo Velasco, compañero de fórmula de Jorge “Tuto” Quiroga, el 37,6% cree que suma, y el 32,4% opina que le resta.

El economista Juan Fernando Subirana analizó estos resultados y destacó una diferencia clave en el peso político de ambos vicepresidenciables.

“Mirando los números llama bastante la atención, porque la gente opina que ambos vicepresidentes le restan a sus candidatos. Es casi el mismo porcentaje”, indicó.

Sin embargo, Subirana subrayó que la figura de Lara ha tenido mayor presencia e impacto durante la campaña.

“Es complicado, porque si sumamos a los que piensan algo respecto a Lara, llegamos al 85%, versus un 70% en el caso de Juan Pablo Velasco. Entonces, la figura que evidentemente ha tenido un peso específico en campaña ha sido Lara con el binomio de Rodrigo”, explicó.

Sobre la incidencia concreta en la candidatura de Paz, Subirana fue directo: “Lara ha definido en gran parte del país la candidatura de Rodrigo Paz”.

En contraste, opinó que Velasco no ha logrado generar una conexión significativa con el electorado. “Juan Pablo Velasco tiene prácticamente una distancia de 15% menos en cuanto a la gente que opina de él; es como que no le agregó valor a la candidatura de Jorge ‘Tuto’ Quiroga”, concluyó.

