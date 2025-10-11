TEMAS DE HOY:
Uno decide

¿Usted considera que JP Velasco le suma o le resta votación a Tuto? Esto dijeron los encuestados

Red Uno presentó su Gran Encuesta Nacional, previo a la histórica segunda vuelta del 19 de octubre. Conozca los resultados.

Red Uno de Bolivia

10/10/2025 23:38

Escuchar esta nota

Una de las preguntas de la Gran Encuesta Nacional de Red Uno, presentadas la noche de este viernes, fue si el candidato vicepresidencial, Juan Pablo Velasco, suma o resta votos al candidato Jorge Tuto Quiroga. ¿Qué respondieron?

Como resultado se tuvo que un 37,6% cree que Velasco suma votos a la candidatura de Tuto, mientras que un 32,4% cree lo contrario, es decir, que le resta.

En tanto, quienes consideran que ni le suma ni le resta, suman 18,2%, y los que no saben, fueron 11,9%.

