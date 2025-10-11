¿Usted considera que JP Velasco le suma o le resta votación a Tuto? Esto dijeron los encuestados

Una de las preguntas de la Gran Encuesta Nacional de Red Uno, presentadas la noche de este viernes, fue si el candidato vicepresidencial, Juan Pablo Velasco, suma o resta votos al candidato Jorge Tuto Quiroga. ¿Qué respondieron?

Como resultado se tuvo que un 37,6% cree que Velasco suma votos a la candidatura de Tuto, mientras que un 32,4% cree lo contrario, es decir, que le resta.

En tanto, quienes consideran que ni le suma ni le resta, suman 18,2%, y los que no saben, fueron 11,9%.

